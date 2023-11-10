У селищі Чорноморське РФ зазнала втрат, з'ясували журналісти.

В окупованому росіянами Криму - у селищі Чорноморське, унаслідок атаки уражено два швидкісних десантних катери російських загарбників.

Втрати Росії в Україні зросли у результаті операції, яку проведено Головним управлінням розвідки Міноборони України, пише "Суспільне", посилаючись на відомості своїх джерел.

"У селищі Чорноморське... уражено два російських швидкісних десантних катери. За інформацією джерел..., операцію провело ГУР", - зазначається у повідомленні.

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Вранці 10 листопада у мережі писали, що у Чорноморському є два влучання у казарму російських загарбників. Повідомлялося, що на місці "прильотів" посіпаки влади РФ розбирали завали.

Крім того, стало відомо, що у морі працювали водолази. Зазначалося, що, можливо, під удар також потрапили катери окупантів. РФ вже зазнала серйозних морських втрат. Ліквідовано 20 кораблів/катерів та один підводний човен. Зокрема, росіяни втратили флагман свого Чорноморського флоту - ракетний крейсер "Москва".

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