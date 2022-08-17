Міністерство оборони Латвії купить Bayraktar у Туреччини і подарує Україні.

У Латвії почали збирати кошти на Bayraktar для України.

Про це повідомив під час брифінгу у медіацентрі "Україна" латвійський музикант, ініціатор збору коштів на Bayraktar для ЗСУ Ралфс Ейландс.

За його словами, за першу добу люди пожертвували 300 тисяч євро.

Загалом на безпілотник планують зібрати 5 мільнів євро.

"У нас є підтримка Міністерства оборони і ми передамо зібрані кошти їм. А вже Міністерство оборони Латвії купить Bayraktar у Туреччини і подарує Україні", — зазначив Ейландс.

Як повідомляв УНІАН, акції по збору коштів на Bayraktar для української армії раніше пройшли у Польщі та Литві.

При цьому компанія-виробник Baykar Makina заявила, що передасть безпілотники безкоштовно.

На зібрані гроші у Литві вирішили закупити боєприпаси до БпЛА, а зібрана в Польщі сума буде спрямована на гуманітарну допомогу.

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