Зокрема, з 17 отруєних офіцерів вже двоє померли.

У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани масово отруїли офіцерський склад російських загарбників.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, група "Ї" міського спротиву вчинила новий саботаж проти російських окупантів.

"Під час святкування "Дня ВМФ" на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад. У важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових, з них вчора вже померло двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена", - повідомив Андрющенко.

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За його інформацією, російські окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Партизани у Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, 29 липня українські партизани провели операцію проти російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі.

Зокрема, група "Ї" знищила техніку та обладнання військових РФ. Було знешкоджено три одиниці військових вантажівок, завдано значних пошкоджень будівлі, де розташовувався військово-інженерний підрозділ окупантів, та виведено з ладу обладнання для виготовлення "зубів дракону".

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