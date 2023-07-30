Сили оборони знешкодили декілька одиниць техніки та обладнання.

Напередодні, 29 липня, українські партизани провели операцію проти російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі.

Як повідомляє прес-служба "Центру національного спротиву", група "Ї" знищила техніку та обладнання військових РФ.

Так, партизани Маріупольського спротиву:

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знешкодили три одиниці військових вантажівок;

завдали значних пошкоджень будівлі, де розташовувався військово-інженерний підрозділ окупантів;

вивели з ладу обладнання для виготовлення "зубів дракону".

"Вчора діями по саботажу знешкоджено три одиниці військових вантажівок, значно пошкоджено місце розташування військово-інженерного підрозділу окупантів на місці "Воєнстрою" та обладнання для виготовлення "зубів дракону" на бетонному заводі в районі АС2. Русня, будемо бити невпинно. Скрізь, де дотягнемось. Не бавовною одною… Слава Україні", - додав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі - останні новини

Раніше Андрющенко розповідав, що загарбники готуються до неминучої битви за місто. Вони замінували всі мости та облаштували на них оборонні споруди.

Громадяни РФ масово скуповують нерухомість у зруйнованому місті, щоб отримати компенсацію з російського бюджету за участь у програмі іпотеки.

При цьому російські регіони почали висилати маріупольських "біженців" додому. Так, Тамбов повернув до Маріуполя перших 30 людей, з яких 24 особи не мають житла.

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