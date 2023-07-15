Автор зняв момент удару зблизька.

У мережі з'явилося відео потужного удару по тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Відео опублікували кілька місцевих пабліків. Автором кадрів виявився чоловік, який саме проїжджав повз.

Голос за кадром каже, що зараз пересувається Олешками та демонструє вигляд однієї з вулиць міста. Аж раптом прогримів потужний вибух. Автівка зупинилася, на лобовому склі з'явилися тріщини. Автор ролика та його пасажир запитують один одного, чи все добре. На цьому ролик переривається.

Наразі окупанти мовчать про "приліт". Деталей ймовірного удару наразі нема.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські захисники та захисниці готуються до наступу на Херсонському напрямку, а також готують плацдарм для розширення наступу на Авдіївському напрямку.

Крім того, на Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ої бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" у взаємодії з підрозділами ЗСУ продовжують вести наступальні дії.

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