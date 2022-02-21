Резніков наголосив, що керівництво Збройними силами України не принижує загрозу війни, а оцінює її реально.

Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що існує маневр для уникнення масштабної війни з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков заявив на брифінгу в Києві.

"Хочу сказати, що я спілкуюсь із професійними військовими. В першу чергу з головнокомандувачем Валерієм Залужним, відомим бойовим генералом, начальником штабу Сергієм Шапталою та іншими командувачами ЗСУ. Я використовую саме стандарти військової науки. Коли я кажу про відсутність ударного угруповання, це означає, що немає всіх складових, які мають належати для цього. Тому ми не принижуємо загрозу, ми її оцінюємо реально", - наголосив Резніков.

Разом з тим, він підкреслив, що відсутність "готовності" російських військ для наступу не означає, що у разі прийняття рішення в Кремлі вони не зможуть цього зробити.

"Вони зможуть. У них може бути такий план, і точно він навіть написаний. Але я переконаний, що станом на сьогодні маневр для політико-дипломатичного вирішення нерозв'язання масштабної війни існує і залишається", - наголосив міністр.

Він звернув увагу, що аби сформувати ударне угруповання, потрібен певний час.

Резніков також закликав тих, хто вважає себе "військовими експертами", не нагнітати паніку.

"Люди, будьте пильні, не допомагайте ворогу зруйнувати єдність всередині нашої країни", - наголосив Резніков.

"Я вірю, що готовність української армії, стійкість нашого суспільства, підтримка наших партнерів стануть превентивним заходом, який дозволить відвернути сценарій масштабної ескалації, найближчим часом відновити режим припинення вогню в ООС", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що українська армія не планує жодних наступальних дій, ніде.

"Ми виступаємо за повернення наших людей і територій політико-дипломатичним шляхом. І ми їх свого часу повернемо", - зазначив він.

Водночас Резніков підкреслив, що ЗСУ під керівництвом головнокомандувача, Генерального штабу і команди професійних бойових офіцерів готові до будь-якого сценарію розвитку подій.

"У нас все прораховано", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, з ранку 21 лютого на Донбасі окупанти вже 21 раз порушили режим тиші.

Зокрема, близько години ворог обстрілював Станицю Луганську, випустивши 140 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Внаслідок ворожих дій один український військовослужбовець отримав бойове травмування.

Вчора, 20 лютого, на Донбасі окупанти 80 разів порушили режим тиші, внаслідок обстрілів дістав поранення український військовий.

Ворог обстрілював позиції українських військ по всій лінії фронту.