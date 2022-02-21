На думку Олексія Резнікова, вже настав час для запровадження жорстких санкцій проти Росії.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що навіть оприлюднення санкційного списку, підготовленого на випадок вторгнення російських військ, стане засобом стримування Росії від подальшої агресії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав на брифінгу в Києві.

"Голосування, умовно кажучи, чи підписання згоди на визнання псевдореспублік ("ЛНР" та "ДНР" - УНІАН) – це теж підстава вже включати режим санкцій", - пояснив Резніков.

На його думку, вже настав час для запровадження жорстких санкцій проти Росії.

"Але ми переконані, що санкції для режиму Кремля – це серйозна загроза для його оточення, бізнесу, їх людей. Ми переконані, що навіть факт оприлюднення цього списку – які саме конкретно жорсткі санкції їх чекають – вже буде спосіб стримування. І ми були б раді, якби наші партнери опублікували цей перелік чи хоча б його частину. Щоб було зрозуміло, що чекає режим Кремля. І це почне змінювати ситуацію в сторону позитиву. Я в цьому переконаний", - сказав Резніков.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

19 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що нові фінансові й економічні санкції, які країни Заходу мають намір запровадити проти РФ у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну, дуже негативно вплинуть на російську економіку.

Вона повідомила, що Єврокомісія розробила жорсткий і всеосяжний пакет фінансових санкцій разом з Сполученими Штатами, Великою Британією і Канадою. Йдеться про наміри обмежити доступ Росії до фінансових ринків і запровадження експортного контролю, який завадить РФ модернізувати і диверсифікувати її економіку.

20 лютого глава МЗС Дмитро Кулеба висловив думку, що вже настав час запровадити частину санкцій проти Росії з огляду загострення ситуації на Донбасі, не очікуючи подальшого вторгнення російських військ, стягнутих до українського кордону.

Сьогодні, 21 лютого, віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що санкції проти Росії на випадок подальшого вторгнення її військ в Україну підготовлені, але він сподівається, що їх не доведеться застосовувати завдяки уникненню нової війни.

Також сьогодні перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Кулеба сказав, що очікує від Ради ЄС ухвалення конкретних рішень, в тому числі запровадження частини санкцій проти Російської Федерації.