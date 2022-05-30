ЗСУ тримають ситуацію під контролем.

Ситуація у Сєвєродонецьку Луганської області важка, але Збройні сили України тримають ситуацію під контролем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Зараз Збройні сили України вживають всіх вичерпних заходів, аби не допустити, щоб ворог здійснив свої наміри. Йдеться про оточення угрупування Збройних сил України в районах Сєвєродонецька і Лисичанська", - сказав Мотузяник.

"Стосовно самого Сєвєродонецька ситуація складна. На околицях вже тривають вуличні бої. Українські військовослужбовці стримують штурмові дії противника, який також кидає особовий склад, - десь йому не вдається, він відходить... Наше завдання, саме головне, не допустити не лише оточення, а й не допустити будь-яких успіхів російських окупантів на всіх напрямках. Оскільки по загальному замислу оборони України ми маємо вести бойові дії аж до звільнення усіх наших територій", - наголосив Мотузяник.

"Тому ситуація там важка, але Збройні сили України тримають ситуацію під контролем. Працює розвідка. Усі плани ворога нам відомі. Працює і наша повітряна розвідка, тому у мене є такі оптимістичні погляди на цю ситуацію, але вона надзвичайно важка", - додав речник.

Нагадаємо, що рашисти поблизу Сєвєродонецька обстріляли евакуаційне авто, внаслідок чого загинув французький журналіст.

У Сєвєродонецьку тривають бої, ворог просувається всередину міста. Окупанти розстрілюють машини волонтерів та лікарів. Вже відомо про зникнення трьох медиків, їхнє авто знайшли розірваним.

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