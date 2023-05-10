Протягом тижня було три повідомлення від роспропаганди про нібито ліквідацію наших командувачів.

У Міністерстві оборони України відреагували на фейки Кремля про ліквідацію командувачів Збройних сил України, зазначивши, що всі вони живі.

"У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі", - йдеться у дописі заступника міністра оборони України Ганни Маляр у Telegram.

За словами Маляр, зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізація українських військ, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

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"Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти у яких умовах воює наше командування", - долала Маляр.

Російські фейки про ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зможе взяти участь в зустрічі військового комітету НАТО.

На відкритті зустрічі керівників оборони країн-членів НАТО голова військового комітету Роб Бауер повідомив, що Залужний не зможе взяти участь у зустрічі через складну оперативну ситуацію на фронті. Дані про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють, надасть представник ЗСУ.

Нещодавно також очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин поширив фейк про загибель командувача Силами територіальної оборони Збройних сил України Ігоря Танцюри. В ISW пояснили, що подібні заяви робляться, щоб вплинути на контрнаступ ЗСУ.

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