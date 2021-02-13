Наполегливі твердження російських офіційних осіб про начебто "посередницьку" роль Росії у мирному процесі на Донбасі викликають обурення, наголосили в МЗС.

Кремль має припинити вводити в оману весь цивілізований світ безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту на сході України.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України у зв’язку з останніми заявами МЗС РФ щодо конфлікту на Донбасі.

Українські дипломати наголосили, що безпосередня роль і участь РФ у збройному конфлікті, що триває на Донбасі, задокументована та відома міжнародній спільноті.

"Росія має визнати свою відповідальність за розв’язування збройної агресії проти України й докласти всіх зусиль для врегулювання конфлікту. Ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з України зброю, армію, найманців та збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами", - закликали в МЗС.

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Українські дипломати нагадують, що майже сім років тому Російська Федерація розпочала неоголошену війну проти України.

"Підрозділи російського спецназу та інших збройних формувань РФ, російські військові "у відпустці" та військові радники – причому без жодних знаків розрізнення – організовано, методично і цілеспрямовано здійснювали захоплення місцевих органів влади, поліцейських відділків, українських військових об’єктів на Донбасі, проводили інші силові операції проти української армії і правоохоронців. З території Російської Федерації велися невпинні артилерійські і ракетні обстріли позицій українських прикордонників та Збройних сил. Російські військові підрозділи разом з важкою технікою й іншими засобами здійснювали військове вторгнення і брали безпосередню участь у бойових діях на території України. Немало російських військовослужбовців було взято в полон у ході цих бойових дій", - йдеться в заяві.

У МЗС нагадали також про незаконний перетин неконтрольованої урядом України ділянки українсько-російського кордону транспортними ешелонами і військовою технікою для підсилення і ротації збройних формувань РФ, які стали постійною практикою. "Інформація про регулярні порушення державного кордону України присутня у численних звітах ОБСЄ. Це факти, які зафіксовані, підтверджені і не підлягають сумніву. Документальні й інші свідчення ролі та прямої участі Росії у збройному конфлікті проти України передаються і надалі передаватимуться українською стороною до міжнародних юрисдикційних інституцій. Тому наполегливі твердження російських офіційних осіб про начебто "посередницьку" роль Росії у мирному процесі на Донбасі викликають обурення. Росія від першого дня збройного конфлікту не була і в принципі не може бути посередником у конфлікті, який вона розпочала і в якому продовжує брати участь", - наголосили в МЗС України.

Що було раніше

У Кремлі неодноразово заявляли, що не є стороною конфлікту на Донбасі, заперечуючи наявність російських військ на території України.

В Офісі президента наголосили, що Україна зробить усе, щоб закладені в Мінських домовленостях принципи були виконані.

Президент Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі заявив, що Україна не дозволить російським найманцям зірвати режим припинення вогню.

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Автор: Юлія Петриченко