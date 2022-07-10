Паніка охопила російських окупантів через звичайну пожежу в одному з маріупольських будинків.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вночі сталася пожежа на мікрорайоні Черьомушки. Звичайна побутова пожежа. Однак спочатку донецькі пропагандисти вибухнули - "HIMARS" (високомобільна артилерійська ракетна система, передана Україні Сполученими Штатами Америки - УНІАН). А потім всі маріупольські чати понесли плітки про збитий безпілотник", - розповів Андрющенко.
За його словами, це наочно показує, наскільки росіяни бояться відплати.
"Просто побутова пожежа. Але наочно показує, як росіяни бояться. І це вірно. Тому що відплата вже поруч", - зазначив радник мера.
Як писав УНІАН, заради красивої картинки для росТБ окупанти почали розмінування газопроводу в Маріуполі. В результаті підірвалися на мінах три сапери.
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