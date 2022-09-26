Використовувані росіянами іранські дрони примітивні, але "є певні результати його застосування".

Росіяни почали рідше використовувати дорогі крилаті ракети і частіше атакувати територію України іранськими дронами-камікадзе.

Як зазначив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Белсат", РФ може берегти ракети для атак по критичній інфраструктурі в осінньо-зимовий період.

Як заміну росіяни почали активно використовувати іранські дрони-камікадзе, які обходяться значно дешевше.

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"Безумовно Росія вже перестала використовувати свої високоточні ракети, такі як "Калібр", "Іскандер", Х-101. Ці ракети мають бойову частину близько 400 кг і більше і коштують мільйони доларів. "Калібр" - близько шести мільйонів, Х-101 – від 11 до 13 мільйонів", – розповів спікер.

Ігнат тажке зазначив, що використовуваний росіянам іранський дрон Shahed 136 досить примітивний, але "є певні результати його застосування".

"Бойова частина становить 40 кг. Це фактично як артилерійський снаряд. Дальність – суперечлива, навряд чи двохсоткілограмовий дрон може подолати відстань 2500 км", – сказав Ігнат.

Речник ПС ЗСУ також зазначив, що використання цих дронів – новий виклик для українських захисників, але вони вчаться їх збивати.

"В останні дні Харківщина, Одещина і Миколаїв зазнають нападів цих баражуючих боєприпасів. Застосовується різне озброєння: і стрілецьку зброю, і кулемети, і зенітні установки, і зенітні ракети, перспективно застосовувати і засоби радіоелектронної боротьби. Всі методи зараз вивчаються, щоб більш ефективно відпрацьовувати по цих БПЛА. Тому що 8 з 10 вдруге вже було збито. Противник це врахував і використовує нові тактичні прийоми, а ми – нові методи протидії. Загроза є, але ціль збивається. 120 кілометрів швидкість, висота невелика, потрібен досвід", – додав Гнат.

Іран продав Росії безпілотники: що варто знати

Як повідомлялося раніше, Іран продав Росії сотні своїх дронов. Тепер Росія використовує їх на війні, атакуючи регіони України.

Про збиття першого іранського ударного дрона-камікадзе Shahed-136 ("Шахід-136") стало відомо 13 вересня.

Протягом цього тижня Росія неодноразово завдавала ударів по Одесі за допомогою іранських дронів. 23 вересня місто було атаковане 6 іранськими дронами, безпілотники потрапили в адмінбудівлю в припортовій зоні і чотири житлових будинки. РФ вбила іранськими дронами двох людей, ще двоє отримали поранення.

25 вересня Одеса знову була атакована дронами, ворог тричі потрапив до адмінбудівлі в центрі міста. У ніч на 26 вересня по Одещині випустили 3 дрони-камікадзе, один був збитий, два потрапили в об'єкт військової інфраструктури.

Також іранські дрони були використані по Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині.

МЗС України за дорученням президента Володимира Зеленського вирішив позбавити посла Ірану акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Також стало відомо, що Україна просить Ізраїль поділитися розвідданими про військову підтримку Іраном Росії.

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