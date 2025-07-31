Представник Повітряних сил також прокоментував російську атаку по Києву в ніч проти 31 липня.

Реактивні "Шахеди", які почали використовувати російські окупаційні війська, збити реально. Таку заяву зробив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Він схожий на крилату ракету, але має меншу дальність польоту, залежно від того, як програмують, скільки пального закладають. У нього менша бойова частина, а швидкість польоту може бути 500 км/год, може бути меншою, наприклад 300 км/год або трошки понад 500. Це залежить від того, як його запрограмує противник за тим чи іншим маршрутом та які параметри цього польоту", – пояснив він у коментарі "Українському Радіо".

За словами Ігната, реактивний двигун виділяє багато тепла. Збити його можна ракетами з ПЗРК, ракетами із тепловими головками, додав він.

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"Якщо ми крилаті ракети та балістику збиваємо, то чому ми не можемо збити реактивний БпЛА? Питання в тому, що це новітній тип, звичайно, що кулеметами ти його вже не зіб'єш. Але із ПЗРК збити можна. Плюс авіація, винищувачі можуть працювати", – продовжив представник ПС ЗСУ.

Ігнат додав, що якщо параметри по польоту будуть схожі на крилату ракету, то реактивний дрон буде відображатися на радіолокаційних станціях як радіотехнічних військ, так і зенітно-ракетних військ.

Ігнат про російський удар по Києву

Представник Повітряних сил також прокоментував російську атаку по Києву в ніч проти 31 липня. Він акцентував, що у столиці було зруйновано підʼїзд багатоквартирного будинку. Загинули люди.

"Це дійсно моторошні кадри, які облітають сьогодні багато медіа, зокрема закордонних. США. Я думаю, в США теж будуть зроблені висновки. На жаль, тільки такі кадри й призводять до рішень тих людей, які є за кордоном і впливають на перебіг подій, на тиск на Росію. Сьогодні світова спільнота повинна максимально впливати на державу-агресора насамперед за допомогою санкційного тиску. Надання зброї Україні теж важливе, але примушувати Росію до припинення вогню саме економічним тиском сьогодні є ключовим у вирішенні мирного процесу", – сказав він.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ також розповів, що ця атака була схожа на попередні. Було застосовано не лише велику кількість ударних дронів, а й імітаторів з різних напрямків.

Реактивні "Шахеди"

Ввечері 30 липня, під час російської атаки по Україні фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що українці можуть чути нові звуки, оскільки ворог почав застосовувати реактивні "Шахеди".

Згодом очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що РФ могла застосувати реактивні "Шахеди". За його словами, вони вже не вперше використовуються для атак по об’єктах цивільної та комунальної інфраструктури України.

"Флеш" у коментарі УНІАН також зазначив, що реактивні "Шахеди" мають безліч недоліків. Він додав, що побудовані вони побудовані на базі китайського реактивного двигуна.

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