Ворог ними б’є не вперше по об’єктах цивільної та комунальної інфраструктури.

Російська Федерація вдарила по Києву ракетами та БПЛА, серед яких були і реактивні "Шахеди".

Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. "Є попередня інформація, що були реактивні "Шахеди", які вже не перший раз застосовуються по об’єктах цивільної та комунальної інфраструктури України. Скільки було саме реактивних "Шахедів" зараз рахують фахівці", - сказав він.

Клименко розповів, що БПЛА заходили з різних сторін Києва. "І після того як, начебто, все заспокоїлось, через годину пішла ракетна атака", - додав він.

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Нічна атака на Київ

За інформацією Повітряних сил ЗСУ в ніч проти 31 липня противник атакував Україну 317-ма засобами повітряного нападу, зокрема 309 БПЛА та 8 крилатими ракетами.

Зазначається, що ворог атакував Україну 309 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ. Також з Курської області були здійснені пуски 8 крилатих ракет "Іскандер-К".

В Повітряних силах ЗСУ уточнили, що основним напрямком удару було місто Київ.

У Повітряних силах поінформували, що зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в Києві) та 21 ударного БПЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на 19 локаціях, майже всі у столиці.

Зазначається, що 291 засіб повітряного нападу противника було збито протиповітряною обороною або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

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