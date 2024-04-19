Разом з ЗРК "Стріла" та артсистемами загарбники втратили понад 90 "штиків".

На півдні, у районі населеного пункту Кринки Херсонської області, російські окупаційні війська збільшили кількість атак ЗСУ майже в чотири рази, але позитивних для себе результатів не отримали.

"Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, з яких 3 - в районі Старомайорського, один - в районі Роботиного. Успіху не мали", - розповіли у Силах оборони півдня України.

Також йдеться, що на лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, кількість штурмів значно підвищилась. Зокрема, ворог здійснив там 11 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок, 17 квітня було – лише три атаки. Але й цієї доби, зазнавши втрат, агресор відійшов на свої вихідні позиції.

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Протягом доби отримали підтвердження, що на вказаних двох напрямках поменшало на 92 окупанти та 32 одиниці озброєння та військової техніки. З них - зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", 19 одиниць автобронетехніки, 6 артилерійських систем, 2 міномети, 2 розвідувальні БпЛА - "Зала" та "Суперкам". Також пущено на брухт човен, аерофотостанцію. Знищено 5 польових пунктів боєпостачання та спостережний пункт.

Окупанти знов посилили розвідку - в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 108 розвідувальних дронів. За цей же час вони завдали на Оріхівському напрямку 9 авіаційних ударів із застосуванням 8 керованих авіабомб та понад 60 некерованих авіаційних ракет. На Херсонському напрямку ворог завдав один авіаційний удар із застосуванням близько десятка некерованих авіаракет.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, ворог застосував 163 FPV-дрони, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 268 осколкових боєприпасів. Пошкоджено 2 вежі стільникового зв’язку на Дніпропетровщині, приватні житлові будинки на Херсонщині, господарська споруда на Миколаївщині", - розповіли українські військові.

Також ворожі війська 6 разів вдарили з артилерії по Херсону, обстріляли близько десятка населених пунктів області. Під час артилерійських обстрілів поранено 3 цивільні особи, пошкоджено адміністративну будівлю, декілька приватних житлових будинків, багатоповерховий будинок, медичний заклад, газогін та ділянку теплопроводу.

На Дніпропетровщині окупати обстріляли артилерією Нікополь та Марганецьку громаду, на Запоріжжі - 8 населених пунктів. В цих населених пунктах пошкоджено приватні житлові будинки, гаражі, господарчі споруди тощо.

Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях зараз відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування.

Бої на півдні - останні новини

Нагадаємо, вчора, 18 квітня, у Силах оборони півдня розповіли, що за попередню бойову добу вдалося "вивести з ладу" понад сотню російських загарбників та десять одиниць ворожої техніки - 7 одиниць автобронетехніки, 2 артилерійська система та БпЛА "Орлан-10". Також знищено 3 польових пункти боєпостачання.

Йшлося, що на Оріхівському напрямку окупанти за цей час здійснили 5 штурмів в районі Старомайорського. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було три штурми в напрямку плацдарму біля Кринок.

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