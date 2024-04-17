Упродовж доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зокрема, як зазначається, протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення. так, на Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області, на Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.
Водночас, як поінформували в Генштабі, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в Генштабі зазначили, що на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, вранці ворог вдарив ракетами по місту Чернігову. За попередніми даними, унаслідок атаки загинуло 17 осіб, понад 60 осіб постраждали, із них 2 дитини, врятовано з-під завалів 3 особи.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Внаслідок ворожого удару смертельне осколкове поранення дістала 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова.