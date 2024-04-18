Насиченість неба розвіддронами знизилась - зафіксовано проліт 49 "розвідників".

На півдні України поменшало на понад сотню російських загарбників та десять одиниць ворожої техніки. У Силах оборони півдня України повідомили оновлені дані за останню бойову добу.

Йдеться, що на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів в районі Старомайорського. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було три штурми в напрямку плацдарму біля Кринок. У ЗСУ кажуть, що ворог, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Зараз отримано підтвердження про те, що у нього за цей же період часу поменшало на 104 окупанти та 10 одиниць озброєння та військової техніки - 7 одиниць автобронетехніки, 2 артилерійська система та БпЛА "Орлан-10". Також знищено 3 польових пункти боєпостачання.

"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. Хоча насиченість неба розвіддронами знизилась. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 49 розвідувальних дронів", - розповіли у Силах оборони.

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Йдеться, що протягом бойової доби окупанти на Оріхівському напрямку завдали 4 авіаційних удари із застосуванням 4 керованих авіабомб та більше десятка некерованих авіаційних ракет. Ще два авіаційні удари завдані окупантами на Херсонському напрямку – противник застосував 2 керовані авіабомби та близько десятка некерованих авіаційних ракет. Внаслідок бомбардувань Берислава поранено цивільну людину.

Також по населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей ворогом застосовано 165 FPV-дронів, скинуто з БпЛА різних модифікацій 135 осколкових боєприпасів. На Херсонщині через це цивільна особа отримала поранення, пошкоджено приватний житловий будинок.

Окупаційні війська 6 разів вдарили з артилерії по Херсону, обстріляли близько десятка населених пунктів Херсонщини, на Миколаївщині - Очаківську та Куцурубську громади – постраждало чотири людини, понад десятка житлових будинків, цивільні автомобілі та лінія електропередачі пошкоджені.

На Дніпропетровщині ворог 4 рази обстріляв артилерією Нікополь, Червоногригорівку, Вищетарасівку та Покровське (поранено людину), на Запоріжжі - близько десятка населених пунктів. В регіонах пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки, лінія електропередач, газогони тощо.

Війна в Україні - ситуація на півдні

16 квітня на Оріховському та Херсонському напрямках російська армія через погіршення погодних умов змінила тактику, зокрема вдесятеро знизила кількість розвідувальних безпілотників. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, з яких 2 - в районі Старомайорського, по одному - в районі Роботиного та Малої Токмачки. На лівобережжі Дніпра було 5 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок. Згідно з повідомленням, за цей час на двох вказаних напрямках завдяки роботі ЗСУ, поменшало (загинуло та поранено) на 104 окупанти та 9 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких – гармата, 7 одиниць автомобільної техніки, антена управління БпЛА. Також знищено спостережний пункт противника.

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