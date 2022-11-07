Через окупований Маріуполь йде підкріплення для ворожих підрозділів в район Вугледара.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, окупанти передають один одному інформацію про великі проблеми та втрати в районі Вугледара.

"По Маріуполю перекидають підкріплення на цей напрямок. Сьогодні другий день фіксуємо величезні колони з БК та живою силою в бік Донецька", - зазначив він.

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Ситуація у Вугледарі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що окупанти намагаються оточити українських військових біля Вугледара Донецької області, проте зазнають великих втрат.

Сьогодні про величезні втрати заявив російський пропагандист Олександр Сладков, який вважає себе "воєнкором". За його словами, ситуація у Павлівці "важка", а морпіхи 155 бригади написали листа губернатору Примор'я Олегу Шкорем'яку.

"Великі втрати, неможливість донести до вищого керівництва інформацію про наші високі марні втрати в людях і техніці... Про ситуацію в Павлівці нагору товкмачать вже кілька днів, а кров все ллється і ллється", - заявив пропагандист.

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