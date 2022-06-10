Стрюк сподівається, що ЗСУ зможуть відстояти місто і не допустити повної окупації.

У разі повного захоплення Сєвєродонецька російськими окупантами ЗСУ буде "дуже важко" звільнити його.

Про це заявив мер міста Олександр Стрюк.

"Сєвєродонецьк і Лисичанськ - два міста-сателіти. Лисичанськ знаходиться на горі, Сєвєродонецьк - на плато, під горою. Зрозуміло, що вони, можливо, і не представляють стратегічної цінності у військовому плані - це більше питання до військового командування. Але звільнити Сєвєродонецьк потім буде дуже важко", - сказав Стрюк в ефірі телемарафону.

Стрюк сподівається, що ЗСУ зможуть відстояти місто і не допустити повної окупації.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку окупанти повністю знищили Льодовий палац - один із символів міста. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що будівля уособлювала 50 років історії спортивного та культурного розвитку.

Росіяни продовжують штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку українські війська відбили наступ противника в напрямку населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне та Роти.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов'янська.

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