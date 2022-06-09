Гайдай зазначив, що будівля уособлювала 50 років історії спортивного та культурного розвитку.

У Сєвєродонецьку окупанти вщент знищили один із символів міста - Льодовий палац.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Знищили один із символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів. 5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста...", - написав він.

Гайдай зазначив, що рашисти закидали Льодовий снарядами.

"Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька…", - підкреслив він.

Нагадаємо, росіяни продовжують штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку українські війська відбили наступ противника у напрямку населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне та Роти.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.

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