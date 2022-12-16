Він заявляє, що "законна воєнна ціль" для РФ - військово-політичне керівництво України.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав прийнятні, на його думку, "законні воєнні цілі" у війні проти України. Поплічник Путіна впевнений, що цілями можуть бути й об'єкти цивільної інфраструктури.

Черговим цинічним постом про війну в Україні Медведєв поділився у своєму Телеграм-каналі. Він переконаний, що РФ може завдавати ударів по українських мостах, транспортних станціях, дорогах, об'єктах енергетики та заводах.

Але і це ще не все: Медведєв заявляє, що "законна воєнна ціль" для Росії - військово-політичне керівництво України. Також серед "цілей" він перерахував: українські війська, техніку та представників збройних сил країн-партнерів Києва.

Відео дня

Також путініст повторив вже заїжджене кліше російської пропаганди: нібито РФ воює з військами НАТО:

"Керівники натовських країн в один голос співають, що їхні країни і весь блок не воюють з Росією. Але всі добре розуміють, що все інакше...".

Як РФ нахабно заявляє, що воює з НАТО

Із самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пропагандисти нахабно заявляють, що вони воюють не лише із ЗСУ, а й із військами НАТО.

У зв'язку з цим росіян нерідко висміюють, адже так вони намагаються виправдати колосальні втрати на українському фронті. Так, нещодавно президент України Володимир Зеленський розсмішив мережу анекдотом на тему того, як "Росія воює з НАТО".

У перші місяці вторгнення до РФ пояснювали його бажанням провести "демілітаризацію" та "денацифікацію", але, як бачимо тепер, мета Кремля - знищення українських міст та їхнього населення.

Вас також можуть зацікавити новини: