Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав прийнятні, на його думку, "законні воєнні цілі" у війні проти України. Поплічник Путіна впевнений, що цілями можуть бути й об'єкти цивільної інфраструктури.
Черговим цинічним постом про війну в Україні Медведєв поділився у своєму Телеграм-каналі. Він переконаний, що РФ може завдавати ударів по українських мостах, транспортних станціях, дорогах, об'єктах енергетики та заводах.
Але і це ще не все: Медведєв заявляє, що "законна воєнна ціль" для Росії - військово-політичне керівництво України. Також серед "цілей" він перерахував: українські війська, техніку та представників збройних сил країн-партнерів Києва.
Також путініст повторив вже заїжджене кліше російської пропаганди: нібито РФ воює з військами НАТО:
"Керівники натовських країн в один голос співають, що їхні країни і весь блок не воюють з Росією. Але всі добре розуміють, що все інакше...".
Як РФ нахабно заявляє, що воює з НАТО
Із самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пропагандисти нахабно заявляють, що вони воюють не лише із ЗСУ, а й із військами НАТО.
У зв'язку з цим росіян нерідко висміюють, адже так вони намагаються виправдати колосальні втрати на українському фронті. Так, нещодавно президент України Володимир Зеленський розсмішив мережу анекдотом на тему того, як "Росія воює з НАТО".
У перші місяці вторгнення до РФ пояснювали його бажанням провести "демілітаризацію" та "денацифікацію", але, як бачимо тепер, мета Кремля - знищення українських міст та їхнього населення.