Працівник поромної переправи зняв на відео момент падіння дрона в українській Орлівці.

Жителі румунського міста Ісакча стали свідками того, як Росія цієї ночі атакувала дронами українську поромну переправу через Дунай і зняли на відео момент удару безпілотника.

Як повідомляє Радіо свобода. Румунія, працівник поромної переправи зняв на відео момент падіння дрона в Орлівці.

На відео чути, як чоловік кричить своїм колегам на поромі, щоб вони якомога швидше покинули український порт.

"Він впав тут, прямо на митниці!", - говорить він відразу після падіння дрона в районі порту Орлівка.

Відео поки що офіційно не підтверджено румунською владою.

Повідомляється, що берегова охорона Румунії оголосила у вівторок вранці, що рух через прикордонний перехід Ісакча закрито через атаки з території України.

"В даний момент прикордонники пункту Ісакча строго контролюють транспортні засоби на пункті в'їзду. Два пороми, що забезпечують переправу з одного берега Дунаю на інший, стоять на якорі на румунській стороні", - заявили у відомстві.

Сьогоднішня атака по Одеській області

Сьогодні вночі сталася масована атака дронов на південь Одеської області. В Ізмаїльському районі сталося попадання в припортову інфраструктуру, поранено двох водіїв вантажівок, пошкоджено будівлю пункту пропуску, три десятки вантажівок.

Згодом повідомлялося про те, що через удар росіян по півдню Одеської області припинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка".

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