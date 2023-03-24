Окупаційна "влада" ситуацію не коментує.

В тимчасово окупованому Севастополі пролунали звуки стрілянини в районі військового училища росіян.

"У Севастополі чути стрілянину з автоматичної зброї в районі російського військового училища біля Стрілецької бухти", - повідомив кореспондент "Крим Реалії", але подробиць не розкриває.

Окупаційна "влада" Севастополя ситуацію поки не коментувала. Українські посадовці та військові також не реагували на інцидент.

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Ситуація у Криму - останні новини

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму.

Українські військові повідомляли, що серед російських загарбників у тимчасово окупованому Криму панує паніка після вибухів у Джанкої.

Дещо раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, за яким сценарієм можуть звільняти окупований Крим. Він переконаний, що висадки українського морського десанту на територію півострова не буде.

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