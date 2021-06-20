19 червня російські збройні формування з боку окупованого Каштанового обстріляли Авдіївку з великокаліберних кулеметів.

У штабі операції Об’єднаних сил розповіли про подробиці поранення мешканця Авдіївки в результаті обстрілів російських окупаційних військ.

Як повідомляє прес-центр штабу, з 17:50 по 18:05 19 червня окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли Авдіївку.

Вогонь вівся з околиці окупованого населеного пункту Каштанове.

Внаслідок ворожого обстрілу кульове поранення дістав місцевий мешканець 1989-го року народження, який перебував у себе на подвір’ї.

Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Українська сторона СЦКК здійснила фотофіксацію та верифікацію наслідків обстрілу та висловила стурбованість з приводу зазначеного факту ігнорування збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями домовленостей про дотримання стійкого і безстрокового перемир'я, досягнутих в рамках ТКГ.

"Провокаційні обстріли населених пунктів з боку кремлівських найманців становлять безпосередню загрозу життю та здоров'ю мирного населення, а також свідчать про прагнення Російської Федерації до подальшого загострення ситуації по всій лінії розмежування сторін. Зазначені дії російсько-окупаційних військ є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей", - наголошують у штабі.

Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом 19 червня російські бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим тиші.

Зокрема, ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів Авдіївку. Внаслідок обстрілу кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989-го року народження, українські бійці надали постраждалому допомогу та передали медикам.

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Автор: Антоніна Доломанжи