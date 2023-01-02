Чоловік перебував у реанімації у важкому стані.

У понеділок вранці, 2 січня, помер 46-річний чоловік, який постраждав від російської атаки на столицю 31 грудня.

Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що чоловік перебував у реанімації у важкому стані.

Ракетна атака Росії 31.12.2022

31 грудня російська армія завдала декілька хвиль ракетних ударів по різних містах України. Російські ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

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31 грудня у Києві кількість постраждалих становила 22 особи, загинув літній чоловік.

Внаслідок атаки у Солом'янському районі Києва уламки ракети влучили у приватний будинок. У Печерському районі пошкоджено готель і повилітали шибки у "Палаці Україна". У Святошинському районі уламки ракети впали на стадіон "Темп". Також, за даними мера Віталія Кличка, пошкоджено три школи і дитсадок.

Крім того, значних ушкоджень зазнали будівлі Виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.