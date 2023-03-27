Служба безпеки українського президента з підозрою поставилася до дружнього жесту британського журналіста Майкла Гріллса.

Президент України Володимир Зеленський вимушено відмовився від "дружньої" шоколадки британського телеведучого і мандрівника Едварда Майкла Гріллса через ризик вбивства.

Про це пише місцева газета Telegraph. ЗМІ уточнюють, що шматок шоколаду Гріллс запропонував українському президенту під час особистої зустрічі, щоб налагодити стосунки. В Україну телеведучий приїхав для зйомок документального фільму в листопаді 2022 року.

Однак тоді проти такого жесту виступила Служба безпеки Зеленського. Там вирішили, що 48-річний британець може його отруїти.

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"Служба безпеки Зеленського накинулася на шоколад, який запропонував йому Гріллсом, через побоювання, що той міг намагатися отруїти українського президента", - вказується у статті.

За даними газети, телеведучий поставився до такої обережності з розумінням.

Нагадаємо, що президент України - головне "обличчя", яке мріє ліквідувати лідер РФ Володимир Путін. На початку повномасштабного вторгнення спецслужби України запобігли безлічі спроб вбивства Зеленського.

Гріллс зняв документальний фільм про Україну

Едвард Майкл Гріллс (Ведмідь Гріллс) - британський мандрівник, письменник та телеведучий. Він відомий своєю пригодницькою телепередачею "Вижити за будь-яку ціну". У листопаді 2022 року він зняв документальний фільм про війну в Україні. У сюжеті Гріллс розповів про важку долю мільйонів українців, які змушені щодня стикатися з ударами армії РФ.

Прем'єра фільму відбулася 26 березня 2023 року на каналі Discovery+. Цього ж дня його показали й в Україні.

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