За словами радника голови ОП, сам він теж фігурує у списку людей, яких хоче "прибрати" Росія.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти досі не полишають спроби вбити Володимира Зеленського.

Про це він розповів політик в інтерв'ю BBC.

За його словами, росіяни чотири рази стріляли безпосередньо біля Офісу президента. Крім того, окупанти хочуть "прибрати" когось із вищого воєнно-політичного керівництва, зокрема, й самого Арестовича.

"Ваш покірний слуга, до речі, в першій п'ятірці - це з оперативних даних. Оскільки триває переговорний процес, то вдарити по Офісу президента, звідки йде цей процес відеозв'язком, - значить обрізати собі всі шляхи до переговорів. А якщо не буде перемовин - це зовсім інша ситуація", – розповів Арестович.

Радник голови ОП також розповів, що зняття економічних санкцій з РФ є одною з головних тем, яка хвилює Росію під час переговорів.

"Уявіть собі реакцію Заходу і всього світу після удару навіть не по Офісу президента, по перемовниках. Тобто навіть у росіян є якісь міжнародно-дипломатичні червоні лінії, які не можна перетинати. Тому що посол - це завжди особа недоторкана. Коли ти вб'єш людину, яка з тобою перемовляється, з тобою більше ніколи ніхто не буде вести перемовини після цього. Мають бути речі, на які можна спиратися навіть в такому хаосі, яким є війна", – додав він.

На думку Арестовича, окупанти не бомбитимуть Офіс президента, однак він не сумнівається, що вони не полишать спроб в інший спосіб знищити Зеленського фізично.

Раніше Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив вже більш як десять спроб замахів на його життя.

За даними української розвідки, 20 березня в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов'язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом і власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців - ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

У ГУР МОУ нагадували, що ПВК "Вагнер" - російська військова структура, яка комплектується найманцями. Незалежна місія під егідою Ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності.

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