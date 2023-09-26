Прибуття танків Abrams відбувається на тлі триваючого багатомісячного контрнаступу українських військ проти російських військ.

Нерозкрита кількість танків M1A1 Abrams вже прибула в Україну в суботу. Це перша поставка з 31 танка Abrams, обіцяна адміністрацією Байдена ще в січні, за словами двох високопоставлених чиновників Міністерства оборони США.

Чиновники, які говорили з The Messenger на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені публічно говорити про поточні операції, заявили, що Білий Дім і Пентагон розглядають можливість відправки в Україну до 30 додаткових танків M1 Abrams.

Прибуття танків Abrams відбувається на тлі триваючого багатомісячного контрнаступу українських військ проти російських військ. Abrams цінуються за їх здатність проривати укріплені позиції і знищувати російську бронетехніку, а Зеленський і його командири сподіваються, що вони зможуть допомогти українським силам повернути утримувані Росією території в східних і південних регіонах України.

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Високопоставлений український командувач попередив, що танки Abrams "не проживуть довго на полі бою", якщо не будуть використовуватися "дуже спеціально" в міру наближення чергової зими.

"Їх слід використовувати дуже індивідуально для дуже конкретних, добре продуманих операцій, тому що, якщо їх використовувати на передовій і просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть дуже довго на полі бою", - сказав генерал-лейтенант.

Танки Abrams для України - деталі

На даний момент Україна отримала менше половини обіцяних американських танків M1 Abrams. Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого українського військового чиновника, який поділився даною інформацією на умовах анонімності.

25 вересня видання NYT повідомило, що перші танки Abrams вже в Україні.

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