Згідно з фото, знищено та пошкоджено щонайменше 8 літаків.

У мережі з'явилися перші супутникові фото авіабази "Бєлая" в Іркутській області Росії після атаки українських дронів. Знімки показують пошкодження на авіабазі, підтверджуючи ураження літаків Ту-95МС і Ту-22М3.

Супутниковий знімок оприлюднив OSINT-аналітик Кріс Біггерс на своїй сторінці в мережі X вночі 2 червня.

Знімок показує, що внаслідок атаки ймовірно знищено 4 Ту-22М3, а також 3 Ту-95МС, і один Ту-95МС пошкоджено.

Відео дня

"Який чудовий успіх добре виконаної операції", - коментує аналітик.

Удари по російських аеродромах

СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста.Спецслужба відпрацювала одразу по чотирьох військових аеродромах - літаки палали на аеродромах "Біла", "Дягилеве", "Оленья" та "Іваново".

За даними СБУ, уражено щонайменше 41 літак, збитки окупантів оцінюють у понад сім мільярдів доларів. Йдеться про літаки Ту-160, Ту-22 і Ту-95.

WSJ зазначає, що втрата десятків літаків дальньої дії, життєво важливих для РФ та її атак на Україну, завдасть серйозної шкоди російській військовій могутності. Річ у тім, що в РФ більше не випускають літаки Ту-95МС або Ту-22М3, які були серед пошкоджених.

Вас також можуть зацікавити новини: