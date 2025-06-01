Ці атаки, як зазначило видання, є значною перемогою української програми глибокого удару.

Україна зухвало атакувала безпілотниками чотири військові аеродроми на території Росії, знищивши понад 40 бойових літаків.

Як пише The Wall Street Journal (WSJ), згідно з Military Balance+, базою даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського аналітичного центру, до цих атак у росіян було 54 Ту-22М3 і 58 Ту-95М.

"Неясно, скільки з цих літаків були в робочому стані. У Росії старі літаки довгий час зберігалися і розбиралися на запчастини", - зазначило видання.

Відео дня

WSJ зазначає, що втрата десятків літаків дальньої дії, життєво важливих для РФ і її атак на Україну, завдасть серйозної шкоди російській військовій могутності. Річ у тім, що в РФ більше не випускають літаки Ту-95МС або Ту-22М3, які були серед пошкоджених.

Ці атаки, як зазначило видання, є значною перемогою української програми глибокого удару, яка використовує безпілотники для ураження важливих об'єктів на території Росії.

Щоб оцінити масштаби збитку потрібен час, але, мабуть, це був значний удар по можливостях дальньої авіації Росії, сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні.

"Українські спецслужби завдали найсильнішого удару за всю війну по російському флоту бомбардувальників дальньої авіації", - констатував Бронк.

Удари по російських аеродромах

Сьогодні вдень українські безпілотники завдали ударів по російських авіабазах "Бєлая", "Іваново", "Дягілєво" і "Оленья", на кожній з яких розміщені російські військові літаки.

Підготовка атаки, що отримала назву "Павутина", тривала півтора року.

На відео, знятому безпілотниками, видно дим, що випромінює літаки на аеродромі "Белая" недалеко від кордону РФ із Монголією. "Ось який гарний вигляд має аеродром "Белая" зараз", - сказав у відео голова СБУ Василь Малюк.

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