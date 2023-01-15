Серед постраждалих 14 дітей.

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 73. Від 15 січня в місті оголошено триденну жалобу.

Як повідомляє Дніпровська міська рада, внаслідок удару РФ по будинку на житломасиві Перемога в суботу, 14 січня 2023 року, вибухом було повністю знищено одну секцію будівлі.

"Як відомо, вдень 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку, де мешкає більше 1,1 тис. людей. Вибухом повністю знищило одну з секцій будинку. Нині відомо про 12 загиблих. Також поранень зазнали 73 людини, майже всі вони нині перебувають у лікарнях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед постраждалих 14 дітей. Завали розбирають і досі.

"На місці трагедії донині залишаються працювати рятувальники, військові, міські служби, поліція та багато техніки. Триває розбирання завалів. Для тих, чиє житло постраждало, організовано автобуси до пунктів тимчасового прихистку. Місто надає допомогу всім людям, які цього потребують", – додали в міськраді.

Удар по Дніпру: що відомо

14 січня російські окупанти вдарили по житловому будинку в Дніпрі ракетою Х-22 – "вбивцею авіаносців". Вона призначена для ураження авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною.

Фахівці продовжують розбирати завали на місці знищеної російською ракетою багатоповерхівки в Дніпрі у надії врятувати якомога більше живих людей. Місцевій владі відомо, що вони є і чекають на допомогу. Потерпілі постійно виходять на звʼязок – люди пишуть смс-повідомлення просто з-під завалів будинку.

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