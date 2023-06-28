Пошуково-рятувальні роботи на місця влучання російської ракети продовжуються.

У Краматорську Донецької області тривають пошуково-рятувальні роботи на місці піцерії, в яку влучили російські окупанти.

Як повідомили у МВС, в даний час відомо про 11 загиблих, серед яких троє дітей. Також постраждало 56 осіб, у тому числі дитина. Ще 7 осіб були врятовані.

Удар по Краматорську 27 червня

Увечері 27 червня російські окупанти ударли двама ракетами з зенітного комплексу С-300 по центру Краматорська. Один зі снарядів влучив у піццерію в центрі міста, в якій перебувало багато людей. Відразу було відомо про трьох загиблих і більше двох десятків постраждалих, серед яких були іноземці. Потім кількість загиблиї і поранених почала зростати.

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Серед загиблих - 17-річна дівчина та дві 14-річні сестри. Поранено також восьмимісячного малюка, загрози його життю немає.

Сьогодні вранці СБУ затримала "по гарячих слідах" агента спецслужб РФ. Саме він скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі міста.

А міністерство оборони РФ визнало ракетний удар по Краматорську. У своєму денному звіті міноборони відзвітувало про нові "втрати" ЗСУ на лінії фронту. У зведенні, зокрема, згадали і удар по Краматорську.

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