Збито чотирнадцять дронів, знов атаковано цивільну інфраструктуру.

Вночі російська армія тероризувала південні регіони України дронами-вбивцями та ракетами, влучань уникнути не вдалося.

"Близько п’яти годин тривала напружена бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони в нашій операційній зоні. Ворог атакував ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" з південного напрямку. Чотирнадцять дронів вдалось знищити: сім - на Херсонщині, по три - на Запоріжжі та Дніпропетровщині, ще один – на Миколаївщині", - розповіли у Силах оборони півдня.

На жаль, влучань уникнути не вдалось – ворог, продовжуючи тероризувати цивільну інфраструктуру, поцілив у агропромислове підприємство на Херсонщині. Пожежу, що виникла, було оперативно ліквідовано вогнеборцями. На щастя, люди не постраждали.

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Вже перед світанком ворог з південного напряму вдарив ракетами по Запоріжжю. Знов під ударом опинилась промисловість регіону. Понівечено виробничі будівлі. Зайнялась пожежа. Попередньо, люди неушкоджені. Наслідки атаки й тип ракет уточнюються.

Окрім того, вчора ввечері російські терористи з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі. Силами протиповітряної оборони ракету знищено.

За попередніми даними, вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні. Інформації про постраждалих не надходило.

Війна в Україні - російські атаки

Як повідомляв УНІАН, російська армія у ніч на 6 квітня атакувала Харків. Внаслідок нічних ударів загинули 6 людей та ще щонайменше десятеро отримали поранення. Громадяни отримали вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих - легкий та середній. За словами посадовців, російські загарбники пошкодили багатоповерхівки, АЗС, магазин, автомобіль. Всі цілі противника - виключно цивільні обʼєкти. Наразі усі відповідні служби усувають наслідки російського терору.

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