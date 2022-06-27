Внаслідок атаки по торговельному центру "Амстор" в місті Кременчук постраждали щонайменше 20 осіб.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
"На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули", - написав він.
Тимошенко зазначив, що рятувальна операція триває.
Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.
Згодом мер повідомив, що ракетний удар прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця та зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Жданов розповів, як ЗСУ вдається збивати більшість російських ракет
- США цього тижня оголосять про надання Україні систем ППО - Салліван
- Зеленський: Атака з боку Придністров'я буде ляпасом, на який Україна відповість ударом
- В РФ закінчуються комплектуючі для бойових літаків, підприємства ОПК шукають аналоги - ГУР