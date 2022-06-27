Підтверджено, що 2 людей загинули.

Внаслідок атаки по торговельному центру "Амстор" в місті Кременчук постраждали щонайменше 20 осіб.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули", - написав він.

Тимошенко зазначив, що рятувальна операція триває.

Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що ракетний удар прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця та зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити".

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