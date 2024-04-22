Зараз триває робота над відновленням сигналу.

У понеділок, 22 квітня 2024 року, російські окупаційні війська атакували Харків. Ворог вдарив по телевежі.

На обстріл у вечірньому зверненні відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, цей удар – "очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації".

Президент додав, що зараз триває робота над відновленням сигналу. При цьому він наголосив, що так само як і Харків, різні міста та громади України потребують захисту, зокрема Patriot.

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"І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей", – сказав він.

Удар по телевежі у Харкові

Вдень 22 квітня 2024 року Росія вдруге за час повномасштабної війни вдарила по Харківській телевежі. Раніше її було пошеоджено у березні 2022 року – тоді внаслідок атаки було призупинено телетрансляцію.

Під час сьогоднішнього удару частина телевежі впала просто на очах у людей. У Харкові ж спостерігалися перебої з сигналом цифрового телебачення. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що жертв внаслідок атаки немає – працівники перебували в укритті.

В Офісі генпрокурора зазначили, що, за попередніми даними, російські війська атакували Харків ракетою Х-59. Розпочато провадження та досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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