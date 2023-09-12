Відзначається, що в цей час в місті була оголошена повітряна тривога.

Вибух прогримів під час повітряної тривоги ввечері, 12 вересня, в Запоріжжі. Жителям міста та області рекомендовано перебувати в укриттях

В ефірі телемарафону речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що у Запоріжжі чули вибухи. Він нагадав, що українців попередили про застосування балістичного озброєння.

"Що сталося насправді можна буде сказати після того, як побачимо уламки ракети, які прилетіли. Очевидно, що це було щось з балістики - можливо Іскандер або Іскандер-К, можливо С-300. Зараз важко щось сказати. Важливо дочекатися інформацію з місця події" - повідомив військовий.

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При цьому він вказав, що сьогодні активно працює російська авіація, зокрема страждає Сумська область від некерованих ракет.

Удари РФ по Запоріжжю - останні новини

Місто постійно страждає через російські обстріли, бо знаходиться близько до лінії фронту. Так, 8 вересня окупанти завдали третій за три дні удар по Запоріжжю.

За інформацією секретаря Запорізької міськради, виконуючого обов'язки міського голови Анатолія Куртєва, в результаті дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та навчальних закладах пошкоджено вікна. Всього нарахували 30 постраждалих житлових будинків.

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