Комбінат з випуску ракет і ППО на $70 млн: Зеленський про результати ударів по Росії

Україна уразила на території Росії комбінат Каменський, який окупанти залучають до виробництва ракет.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "Наші далекобійні санкції – у Ростовському регіоні. Уражено комбінат Каменський – підприємство російського ОПК, яке залучене до виробництва ракет", - написав він.
Він додав, що було уражено й комплекс "Панцир-С2" та командно-штабну машину системи С-400 "Тріумф".
"Загальна вартість уражених об’єктів ППО – близько 70 мільйонів доларів", - зазначив Зеленський.
Він подякував оїнам СБУ та іншим складовим Сил оборони за влучність.
"Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості Росії її продовжувати", - підкреслив глава держави.
Удари по Росії
Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна відповідатиме на російські атаки ударами по території РФ. За його словами, такі дії є відповіддю на агресію Росії та мають позбавляти її можливостей продовжувати війну.
30 жовтня Зеленський повідомив, що Україна визначила нові напрямки для застосування далекобійних засобів ураження. Він зазначив, що в зоні досяжності вже перебувають російські об'єкти від Ямалу до Західного Сибіру, а Україна працює над розширенням цієї дальності.
Раніше президент також наголошував, що російська військова інфраструктура, нафтопереробні підприємства, логістика та об'єкти, які забезпечують фінансування війни, залишатимуться серед цілей українських ударів.