'Довгий Нептун' знищив два винищувачі-бомбардувальники в Росії

Су-34 - одна з основних платформ тактичної авіації РФ для застосування КАБів по українських містах.

У Волгоградській області РФ підрозділи ВМС ЗС України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом "Нептун" по місцю розміщення авіації противника - влучання сталося по аеродрому "Маринівка". Про це заявила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

За даними військових, удар було завдано "довгим "Нептуном" - у результаті вогневого ураження знищено 2 фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на території 11 змішаного авіаційного полку 4 змішаної авіаційної дивізії 4 армії ВПС і ППО. Підрозділ дислокується у населеному пункті Октябрьский Волгоградської області

Як підкреслюють у ВМС, Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації для застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.

Відео дня

Знищення російських літаків

Як писав УНІАН, раніше російський анонімний Телеграм-канал повідомив, що 29 жовтня було завдано удару по аеродрому у населеному пункті Октябрський Волгоградській області. Йшлося, що його використовує 11-й змішаний авіаційний полк, який експлуатує фронтові бомбардувальники Су-24М, розвідувальні літаки Су-24МР та винищувачі-бомбардувальники Су-34. Також повідомлялось, що, імовірно, є знищені літаки та ліквідовано двох військовослужбовців.

Вас також можуть зацікавити новини: