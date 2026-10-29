'Довгий Нептун' знищив два винищувачі-бомбардувальники в Росії

У Волгоградській області РФ підрозділи ВМС ЗС України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом "Нептун" по місцю розміщення авіації противника - влучання сталося по аеродрому "Маринівка". Про це заявила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.
За даними військових, удар було завдано "довгим "Нептуном" - у результаті вогневого ураження знищено 2 фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на території 11 змішаного авіаційного полку 4 змішаної авіаційної дивізії 4 армії ВПС і ППО. Підрозділ дислокується у населеному пункті Октябрьский Волгоградської області
Як підкреслюють у ВМС, Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації для застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.
Знищення російських літаків
Як писав УНІАН, раніше російський анонімний Телеграм-канал повідомив, що 29 жовтня було завдано удару по аеродрому у населеному пункті Октябрський Волгоградській області. Йшлося, що його використовує 11-й змішаний авіаційний полк, який експлуатує фронтові бомбардувальники Су-24М, розвідувальні літаки Су-24МР та винищувачі-бомбардувальники Су-34. Також повідомлялось, що, імовірно, є знищені літаки та ліквідовано двох військовослужбовців.