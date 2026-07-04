Це нова тактика: Кім розкрив, навіщо росіяни б'ють по АЗС

Росіяни таким чином хочуть створити картинку для телебачення, мовляв вони палять логістику й завдають величезного удару Україні.

Росіяни змінили тактику завдання ударів, тому дедалі частіше цілеспрямовано атакують українські АЗС. Також під ударами опиняються склади та цивільні об'єкти з горючими матеріалами.

Про це в етері Новини.LIVE сказав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім. За його словами, тільки 2 липня від удару по АЗС у Миколаївській області загинула людина.

"Бачу зміни в тактиці. Ворог визначив 150-кілометрову зону і б'є по заправках. Окрім цього, він влучив в супермаркет будівельних матеріалів, в інші підприємства. Це відбувається не тільки на Миколаївщині, а і по всій лінії фронту і всередині країни", - сказав він.

Відео дня

За словами Кіма, на логістику такі атаки не вплинуть, адже військові не заправляються на звичайних АЗС, оскільки у них свої канали.

Він підкреслив, що росіяни таким чином хочуть створити картинку для телебачення: як нібито палять логістику й завдають величезного удару по Україні.

"Це робиться для того, щоб в телевізорі Росії можна було транслювати, що ось ми теж їм палимо логістику, і ось воно горить, і ось який величезний удар ми наносимо Україні. Через це ворог виділив додаткові засоби на ураження і дійсно змінив тактику, переважно б'є по цивільних об'єктах, які мають горючий матеріал. Це склади будівельних матеріалів, підприємств, автозаправки. Їм потрібно, щоб був дим, щоб вони могли це показувати в телевізорі в Росії", - резюмував очільник ОВА.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, російський правитель Володимир Путін заявив, що його війська нібито захопили Костянтинівку в Донецькій області.

Під час наради з військовим командуванням начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов доповів Путіну, що російські війська нібито встановили контроль над Костянтинівкою.

За його словами, місто є одним із ключових укріплених районів української оборони на Донеччині.

Путін назвав Костянтинівку важливим транспортним і промисловим центром Донбасу та оцінив її нібито захоплення як стратегічне досягнення.

Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі УНІАН заявив, що інформація про окупацію Костянтинівки є неправдивою.

За його словами, згідно з даними автоматизованої системи управління "Дзвін" та системи DELTA, населений пункт залишається під контролем українських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: