Путін оголосив про захоплення Костянтинівки: Генштаб відреагував

Російський диктатор заявив про нібито захоплення міста, однак Генштаб наголосив, що Костянтинівка перебуває під контролем України.

Російський правитель Володимир Путін заявив, що його війська нібито захопили Костянтинівку в Донецькій області. Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності, а місто залишається під контролем Сил оборони.

Як пише Reuters, під час наради з військовим командуванням начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов доповів Путіну, що російські війська нібито встановили контроль над Костянтинівкою.

За його словами, місто є одним із ключових укріплених районів української оборони на Донеччині.

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Путін назвав Костянтинівку важливим транспортним і промисловим центром Донбасу та оцінив її нібито захоплення як стратегічне досягнення.

Також російське Міноборони опублікувало відео та фотографії, які, за його твердженням, були зроблені в місті.

Крім того, Путін заявив про необхідність розширення так званої "зони безпеки" вздовж кордону, пояснивши це українськими далекобійними ударами по території Росії.

Реакція Генштабу ЗСУ

Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді" заявив, що інформація про окупацію Костянтинівки є неправдивою.

За його словами, згідно з даними автоматизованої системи управління "Дзвін" та системи DELTA, населений пункт залишається під контролем українських військових.

Ковальов наголосив, що підрозділи угруповання військ "Схід" продовжують оборонну операцію як у самому місті, так і на підступах до нього.

Водночас він зазначив, що російські малі піхотні групи періодично намагаються проникати до Костянтинівки, однак українські військові проводять контрдиверсійні заходи.

"Протягом 3 липня на зазначеному напрямку противником було проведено 11 штурмових дій, при цьому успіху не досягнуто. Натомість ворог уже не вперше вдається до поширення найвищими посадовими особами відвертої дезінформації та фейків", – заявив Ковальов.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у червні 2026 року російські війська захопили або проникли в Україні на території площею близько 30,42 квадратного кілометра. Середній темп їхнього просування становив приблизно 1,01 кв. км на день.

Для порівняння аналітики ISW навели цифри за червень 2025 року: тоді російська армія захопила 481,25 кв. км, просуваючись у середньому на 16,04 кв. км щодня. Таким чином, підрахували вони, швидкість російського наступу за рік скоротилася приблизно у 16 разів.

На думку аналітиків DeepState, у війні в Україні назріває перелом, і від дій українського командування буде залежати розвиток подій. За їхніми словами, "якщо у травні ми зробили два кроки вперед, то у червні вже один вперед, а один назад". Вони підрахували, що за червень росіяни окупували 84 кв. км української території. У той же час у DeepState додали, що успіхи Сил оборони наразі практично не можна показувати.

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