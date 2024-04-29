Не припиняється робота щодо надання додаткових комплексів "Петріот", але наразі немає чіткої конкретики.

Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна без затримки отримає ракети до Patriot. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

Зокрема, Україна точно швидше отримає додаткові ракети до наявних в країні систем протиповітряної оборони Patriot, а щодо постачань безпосередньо нових систем Patriot продовжується відповідна робота.

"Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до "Петріотів": очікуємо позитив. Я думаю, ми будемо отримувати це постачання. І слава Богу, що після скликання нашої Ради (засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня - УНІАН) ми отримали відповіді, що у процесі не буде пауз", - сказав Зеленський.

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Водночас, як уточнив президент, стосовно отримання Україною додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot ведеться робота.

"Поки що немає потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки", - сказав Зеленський.

Він сказав, що обговорював це з Столтенбергом.

"Сьогодні ми обговорювали з генсеком, де ми бачимо (наявність "Петріотів" - УНІАН). Ми, з нашого боку, працюємо і аналітично. Ми розуміємо, у яких державах що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами "Петріот"", - сказав Зеленський.

Він додав, що як тільки додаткові системи ППО Patriot будуть доставлені в Україну, то "ми з вами будемо це відчувати".

"Важливо їх відчувати не на словах, а вілчувати в небі, у реальному захисті неба", - наголосив Зеленський.

Patriot для України - деталі

Раніше Зеленський заявляв, що Україна потребує щонайменше 7 додаткових систем "Петріот" для посилення протиповітряної оборони.

19 квітня країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони. Країни, які не мають у наявності ППО, зобов'язалися виділити кошти, аби купити нові системи для України.

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