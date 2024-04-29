Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна без затримки отримає ракети до Patriot. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.
Зокрема, Україна точно швидше отримає додаткові ракети до наявних в країні систем протиповітряної оборони Patriot, а щодо постачань безпосередньо нових систем Patriot продовжується відповідна робота.
"Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до "Петріотів": очікуємо позитив. Я думаю, ми будемо отримувати це постачання. І слава Богу, що після скликання нашої Ради (засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня - УНІАН) ми отримали відповіді, що у процесі не буде пауз", - сказав Зеленський.
Водночас, як уточнив президент, стосовно отримання Україною додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot ведеться робота.
"Поки що немає потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки", - сказав Зеленський.
Він сказав, що обговорював це з Столтенбергом.
"Сьогодні ми обговорювали з генсеком, де ми бачимо (наявність "Петріотів" - УНІАН). Ми, з нашого боку, працюємо і аналітично. Ми розуміємо, у яких державах що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами "Петріот"", - сказав Зеленський.
Він додав, що як тільки додаткові системи ППО Patriot будуть доставлені в Україну, то "ми з вами будемо це відчувати".
"Важливо їх відчувати не на словах, а вілчувати в небі, у реальному захисті неба", - наголосив Зеленський.
Patriot для України - деталі
Раніше Зеленський заявляв, що Україна потребує щонайменше 7 додаткових систем "Петріот" для посилення протиповітряної оборони.
19 квітня країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони. Країни, які не мають у наявності ППО, зобов'язалися виділити кошти, аби купити нові системи для України.