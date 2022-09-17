Перед цим очільник Спілки військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер заявив, що Німеччина має припинити передавати Україні.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник, який через місяць залишить посаду, різко розкритикував заяву спілки військових Бундесверу щодо допомоги Україні, зокрема за використаний термін "канібалізація".

Про це український дипломат написав у "Твіттері".

"Ви описуєте військову допомогу Україні, що зазнала нападу, як "канібалізацію" збройних сил Німеччини? Що це за жахливі терміни? Вам варто отямитися й вийти з цього затьмарення", - прокоментував посол.

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Як повідомляв УНІАН, очільник Спілки військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер заявив, що Німеччина має припинити передавати Україні свою техніку із запасів армії, тому що "багато хто в Бундесвері побоюється, що така політика подальшої канібалізації наших військ матиме негативні наслідки", зокрема для готовності Німеччини як країни-члена НАТО.

А 30 серпня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що зі складів Бундерсверу невдовзі припинять постачати зброю для України, оскільки запаси майже вичерпано.

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