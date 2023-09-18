"Шахеди" й надалі залишаються складною цілою для протиповітряної оборони, бо ці ударні дрони намагаються обходити ППО.

У Повітряних силах Збройних сил України пояснили складнощі у збитті ударних безпілотних апаратів "Шахед", які активно застосовуються російськими загарбниками.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Зокрема, у нього запитали про проблеми у збитті ударних дронів типу Shahed, бо під час російських атак не завжди українським силам вдається збивати усі такі безпілотні апарати.

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Ігнат вважає, що збиття цієї ночі усіх російських крилатих ракет - це вдача і професіоналізм українських воїнів.

"Від удачі теж багато чого залежить, тому не завжди є там засоби ураження, які противник намагається обійти по маршруту слідування крилатих ракет. І зрештою, удари противник планує заздалегідь. Противник намагається вразити ті об'єкти, які ми захищаємо, і відповідно прокладає маршрути саме таким чином", - зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що "Шахеди" - це ціль з невисокою швидкістю, але її важко зловити.

"Але все-одно вони залишаються складною ціллю для протиповітряної оборони, бо створені долати цю систему. Це їхнє таке призначення", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що сьогодні було знищено чимало ворожих повітряних цілей, але не усі "Шахеди".

"Але ж і напрямки ворог обирає різні. І атаки ви бачите з різних напрямків по різних маршрутах. "Шахедами" атаковано Одеську і Миколаївську область. А ракети знищувалися в Дніпропетровській, Полтавській областях та на Хмельниччині", - сказав Ігнат.

Він зауважив, що росіяни нарощують арсенали ударних безпілотників і Україна робитиме теж саме - збільшуватиме виробництво.

Речник додав, що нарощувати треба не лише виробництво, а й протиповітряну оборону.

У цьому зв'язку, для України ключове - це літаки F16, які б за технічними характеристиками не поступалися російській авіації.

Вночі РФ запустила по Україні понад 40 ракет та дронів

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Зокрема, "Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ - РФ та мис Чауда - ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. З них - 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

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