У Повітряних силах Збройних сил України пояснили складнощі у збитті ударних безпілотних апаратів "Шахед", які активно застосовуються російськими загарбниками.
Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Зокрема, у нього запитали про проблеми у збитті ударних дронів типу Shahed, бо під час російських атак не завжди українським силам вдається збивати усі такі безпілотні апарати.
Ігнат вважає, що збиття цієї ночі усіх російських крилатих ракет - це вдача і професіоналізм українських воїнів.
"Від удачі теж багато чого залежить, тому не завжди є там засоби ураження, які противник намагається обійти по маршруту слідування крилатих ракет. І зрештою, удари противник планує заздалегідь. Противник намагається вразити ті об'єкти, які ми захищаємо, і відповідно прокладає маршрути саме таким чином", - зазначив Ігнат.
Він підкреслив, що "Шахеди" - це ціль з невисокою швидкістю, але її важко зловити.
"Але все-одно вони залишаються складною ціллю для протиповітряної оборони, бо створені долати цю систему. Це їхнє таке призначення", - сказав Ігнат.
Він нагадав, що сьогодні було знищено чимало ворожих повітряних цілей, але не усі "Шахеди".
"Але ж і напрямки ворог обирає різні. І атаки ви бачите з різних напрямків по різних маршрутах. "Шахедами" атаковано Одеську і Миколаївську область. А ракети знищувалися в Дніпропетровській, Полтавській областях та на Хмельниччині", - сказав Ігнат.
Він зауважив, що росіяни нарощують арсенали ударних безпілотників і Україна робитиме теж саме - збільшуватиме виробництво.
Речник додав, що нарощувати треба не лише виробництво, а й протиповітряну оборону.
У цьому зв'язку, для України ключове - це літаки F16, які б за технічними характеристиками не поступалися російській авіації.
Вночі РФ запустила по Україні понад 40 ракет та дронів
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Зокрема, "Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ - РФ та мис Чауда - ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. З них - 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.