Це дозволить розширити перелік продукції, яку можна запропонувати європейському ринку після скасування імпортного мита ЄС на український експорт.

В Україні важливо створити агентство для страхування військового ризику, що дозволить українським підприємцям розширити перелік продукції, яку можна запропонувати європейському ринку.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі інформаційного телемарафону.

Він навів приклади, як наразі під час війни в Україні працюють підприємці за контрактами.

"Часто кажуть, що ми вам зараз заплатимо, а ваш склад чи завод розбомблять і ви нам нічого не привезете. Тому спочатку привозьте, а потім ми вам заплатимо", - сказав Милованов.

За його словами, якщо б військовий ризик того, що пошкодять товар або завод, можна було страхувати, це значно полегшило б співпрацю бізнесу, в тому числі із міжнародними партнерами.

"Найбільш важливо створити або агентство, або регулювання, яке страхуватиме для людей військовий ризик. Тоді середній або малий бізнес зможе інвестувати. І по контрактах, і по угодах з ними будуть більше довіряти. Тому що інакше вони мають працювати на закупках по передоплаті, а на продажах по поставці",- пояснив Милованов.

Радник керівника Офісу президента додав, що також потрібно створювати системи допомоги для бізнесу у спілкуванні з міжнародними партнерами.

"Щоб бізнес-асоціації або торгові палати, або держава допомагали підприємцям із налагодженням контактів та навчали українських підприємців онлайн-спілкуванню із закордонними партнерами", - зазначив Милованов.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що скасування імпортного мита ЄС на український експорт дуже важливе як для бізнесу, так і для кожного українця.

"Експорт дуже важливий для української економіки, тому що будь-яке зняття таких бар’єрів допомагає економіці країни. Ми говоримо про сотні мільйонів доларів, які нам зараз потрібні, як значна прибавка до експорту. Чим більше у нас буде експорту, тим менше у нас будуть підніматися ціни. Під час війни інфляція є, без цього, на жаль, неможливо обійтись. Але більше експорту дозволить краще балансувати економіку", - підкреслив Милованов.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Європарламент підтримав тимчасове скасування торговельних бар'єрів на імпорт усіх українських товарів до ЄС.

Рішення передбачає скасування мит на ті українські промислові товари, на які вони ще діють, системи вхідних цін на фрукти та овочі, а також тарифних квот на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції. Тобто, всі українські товари можна буде ввозити до ЄС без сплати мит.

Скасування торговельних бар'єрів має допомогти пом'якшити вплив війни на економіку України, переконані в ЄС.

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