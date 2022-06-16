Скований контрнаступальними діями підрозділів ЗСУ і позбавлений можливості активно протидіяти, ворог застосовує тактику контрбатарейної боротьби.

Українські бійці сьогодні у південних областях ліквідували 14 окупантів, 7 одиниць броньованої та автотехніки і склад боєприпасів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Противник продовжує оборонятися, використовуючи укріплені позиції другого і третього рубежів оборони. Скований нашими контрнаступальними діями, позбавлений можливості активно протидіяти, застосовує тактику контрбатарейної боротьби. Обстрілює наші позиції і мирні населені пункти в тилу, аби створити враження своєї присутності навіть на звільнених територіях", - сказав він.

Так, на Миколаївщині після ворожих обстрілів вночі по передмістю обласного центру пошкоджено інфраструктуру, у с. Лимани зайнялося поле пшениці, у Первомайській громаді згоріло кілька житлових будинків.

Крім того, у Херсонській області внаслідок щільних боїв, зокрема у населених пунктах Бериславського і Каховського районів, знищено будинки, вбито і поранено мирних мешканців, заміновані об’єкти інфраструктури та берег річки. На цих територіях окупанти продовжують мародерство та викрадення місцевих жителів.

"Також отримано інформацію про мінування берегів Молодіжного пляжу в Херсоні. Ситуація із забезпеченням медикаментами та речами першочергової потреби в заблокованих громадах Херсонщини залишається критично важкою", - додав спікер командування.

За словами Назарова, українськими підрозділами з початку доби ліквідовано 14 окупантів, а також 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки й склад боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що наступальні сили Збройних сил України на півдні країни сковують сили ворога.

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