Наступальні сили Збройних сил України на півдні країни сковують сили ворога.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Як повідомила Гуменюк, у Чорному морі зараз перебуває угруповання ворожих кораблів у складі трьох носіїв крилатих ракет – це два кораблі та один підводний човен.
"Під натиском наших наступальних дій на Херсонщині та Миколаївщині ворог стає достатньо скутим у своїх діях, активності не проявляє. Його основною тактикою є постійний обстріл територій, для створення ілюзії своєї присутності", - пояснила вона.
За її словами, наразі евакуація із півдня є вкрай складною не тільки через обстріли, але й через блокпости, які розставили окупанти. Складність евакуації посилюється наявністю зон мінування.
Також вона додала, що ситуація у Придністров’ї достатньо спокійна, ніяких активних дій не спостерігається.
Раніше повідомлялося, що ЗМІ проаналізували перспективи звільнення Херсона й дізналися думку військових.
За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, на Херсонському напрямку українські війська створили стійкий плацдарм.