Водночас ворог веде постійні обстріли на Херсонщині та Миколаївщині, створюючи ілюзію присутності.

Наступальні сили Збройних сил України на півдні країни сковують сили ворога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Як повідомила Гуменюк, у Чорному морі зараз перебуває угруповання ворожих кораблів у складі трьох носіїв крилатих ракет – це два кораблі та один підводний човен.

"Під натиском наших наступальних дій на Херсонщині та Миколаївщині ворог стає достатньо скутим у своїх діях, активності не проявляє. Його основною тактикою є постійний обстріл територій, для створення ілюзії своєї присутності", - пояснила вона.

За її словами, наразі евакуація із півдня є вкрай складною не тільки через обстріли, але й через блокпости, які розставили окупанти. Складність евакуації посилюється наявністю зон мінування.

Також вона додала, що ситуація у Придністров’ї достатньо спокійна, ніяких активних дій не спостерігається.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ проаналізували перспективи звільнення Херсона й дізналися думку військових.

За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, на Херсонському напрямку українські війська створили стійкий плацдарм.

Вас також можуть зацікавити новини: