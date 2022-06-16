Діяти довелося вночі.

Воїни Сил спеціальних операцій України показали, як знищили ворожу понтонну переправу на Луганщині. Бійці замінували її, а потім підірвали. Діяти довелося в безпосередній близькості до ворога.

Відео з роботою бійців ССО опублікували в Стратегічному командуванні Збройних сил України.

Противник спробував навести понтонну переправу на тому ж місці, де раніше невдало форсував річку. Про це свідчить знищена техніка окупантів на березі.

Солдати ССО підібралися до переправи вночі і оперативно заклали міни, незважаючи на присутність ворога неподалік від місця проведення операції. Потім бійці показали, як підірвали переправу. Ще одну спробу противника форсувати річку на Луганщині можна вважати невдалою.

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай попереджав, що росіяни можуть спробувати переправитися через Сіверський Донець. Через спеку рівень води в річці сильно знизився, тому українські захисники посилено спостерігають за діями противника в цьому районі.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: