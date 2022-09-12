На місці знайшли шеврон 459-го окремого понтонно-мостового залізничного батальйону.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили ворожий автомобіль разом з російськими окупантами.

Відео операції опубліковано в офіційному Telegram-каналі Сил спеціальних операцій.

Під час розвідки українські воїни помітили переміщення ворожого авто з тактичним знаком "О".

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"Засідку на ворога влаштували швидко і провели вдало: авто уразили, коли окупанти на швидкості тікали до своїх. Двоє росіян в машині були знищені", - йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці знайшли поруч із тілами зброю, радіостанції, кілька нарукавних знаків та наліпок Збройних сил Російської Федерації.

"На приналежність убитих окупантів до підрозділу може вказувати нарукавний шеврон 459-го окремого понтонно-мостового залізничного батальйону в/ч 83010. Пожежа в авто ускладнила його огляд", - повідомили вони.

Під час відходу групи, російська машина вибухнула та згоріла разом із вмістом.

"Російські солдати тікали із нашої землі, але залишилися в Україні назавжди", - відзначили у ССО.

Раніше український журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що Сили оборони України знищили вузол зв'язку 205 окремої мотострілецької бригади з Будьоновська у Херсонській області.

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