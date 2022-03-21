Президент наголосив, що окупанти отримають тільки одне покарання - "вічний підвал, навічно під бомбами, навічно без їжі, води і тепла".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд божий.

Про це він заявив у відеозверненні.

Зеленський зазначив, що наразі минула вже 25-та доба як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти "придуманих ними нацистів, від яких вони хотіли нібито захищати наших людей, як вони й шукають і не можуть знайти українців, які б зустрічали їх з квітами".

"Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, а тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд божий, на якому вони отримають тільки одне покарання, одне на всіх - вічний підвал, навічно під бомбами, навічно без їжі, води і тепла. За все, що вони наробили проти наших людей...", - підкреслив він.

Президент згадав про злочини окупантів в Охтирці, Харкові, Бородянці, Чернігові, Волновасі, Маріуполі і багатьох інших відважних українських містах.

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