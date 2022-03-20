У "ДНР" заявили, що Сергій Машкін нібито знищив батарею САУ.

Українські військові ліквідували командира розвідувальної роти "ДНР" із позивним "людоед".

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що у "ДНР" заявили, що Машкін нібито знищив батарею САУ.

"Виявляється, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу "ДНР" капітан Сергій Машкін з позивним "людоед" (з фантазією щодо позивних у них реальні проблеми) власноруч "точечнім огнем" знищив цілу батарею САУ! Їх послухати, так загін Месників з кіновсесвіту Марвел, у порівнянні з ними, то якась група "Ягідка" у дитячому садочку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем", - повідомили в ОТУ "Схід".

Війна в Україні

24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 березня орієнтовно склали 14,7 тис. особового складу.

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